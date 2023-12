Parauapebas: Motociclista armado assalta loja de celular e determina para que funcionários colaborem

Imagens de câmera de segurança de uma loja de aparelhos celulares localizada na avenida dos Ipês, no bairro Cidade Jardim, em Parauapebas, no Pará, flagraram a ação de um assaltante na última quinta-feira (14). O homem não se inibiu com a movimentação da via e anunciou um assalto no estabelecimento.

O suspeito entra armado na loja, com um capacete levantado, mostrando o rosto. Ele então entrega uma mochila para um funcionário e orden​a que este coloque rapidamente produtos dentro dela. O funcionário obedece à ordem e, enquanto isso, o bandido ordena que outra trabalhadora passe o dinheiro do caixa.

Após a ação, o assaltante deixa a loja pelo lado esquerdo e, em seguida, passa em frente à porta pilotando uma moto vermelha, com a mochila nas costas. As imagens ainda flagraram o desespero dos funcionários após o crime. O caso foi registrado na Polícia Civil.