​Idoso morre com tiro acidental durante caçada no Pará

O idoso Antônio Batista de Oliveira, de 69 anos, conhecido como “Índio”, morreu com um tiro acidental no final da manhã da última quinta-feira (14), durante uma caçada em uma área de mata na região da Vila Santana, zona rural do município de São Domingos do Araguaia, no sudeste do Pará. Ele foi socorrido para o hospital, mas não resistiu. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal de Marabá (IML), onde passou por necropsia e posteriormente foi liberado à família para velório. O sepultamento acontece neste sábado (16), no cemitério de São Domingos do Araguaia.

O filho da vítima conversou com a reportagem do Correio de Carajás e contou detalhes sobre o ocorrido. Segundo Francisco Mendes, o pai t​inha ido para a caçada na companhia de outros dois homens, identificados como Raimundinho e Deusimar. “Ele saiu de casa por volta das 8h30 com os amigos, umas 11h30 aconteceu o​ acidente”, disse, acrescentando que o socorro só chegou uma hora depois. “Acredito que isso foi determinante, uma hora é muito tempo”, comentou. Um dos amigos da vítima ainda tentou estancar o sangue, enquanto o outro foi para a beira da estrada pedir ajuda.

Ainda de acordo com Francisco Mendes, o pai estava entre os dois companheiros, quando a espingarda calibre 32, que era manuseada por um dos amigos, disparou atingindo Antônio Batista. “Na hora do tiro o Raimundinho, que seguia na frente, pensou que fosse outro alguém que tivesse atirado na direção deles, mas, quando ele olhou para trás, viu meu pai já ferido, sentado no chão”, conta.

Antônio Batista foi levado em uma rede até às margens da estrada e um morador da região o colocou no carro, conduzindo-o ao Hospital Municipal de São Domingos do Araguaia (HMSDA). O filho ainda se mostrou indignado com o atendimento prestado ao pai no HMSDA, e disse que sequer fizeram curativo para que parasse de sangrar. “A única coisa que fizeram foi colocar papel toalha no ferimento, mas nada disso fez o sangue parar, até o raio-x apontou apenas quatro chumbos, e só no Hospital Municipal de Marabá foi que fizeram um curativo que fez com que parasse o sangramento, e o raio-x feito lá mostrou uma grande quantidade de chumbos que havia no corpo dele”, explicou Francisco.

O tiro atingiu a parte do ombro esquerdo e perfurou o corpo. Francisco disse que o pai se queixava de fortes dores e que, devido à perda de grande quantidade de sangue, já apresentava palidez. Por volta das 19h, a família recebeu a notícia do falecimento do homem.