Vítima coloca suspeito para correr durante tentativa de homicídio em Castelo dos Sonhos

Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem sofreu uma tentativa de homicídio, na última quinta-feira (14), em Castelo dos Sonhos, distrito situado a 154 quilômetros da cidade de Novo Progresso, no sudoeste paraense. A vítima foi levada para um hospital e não se tem informações sobre o seu estado de saúde. Um suspeito foi preso. A Polícia Civil investiga o caso.

O homem estava sentado na frente de um estabelecimento comercial, acompanhado da família, quando dois criminosos chegaram em uma motocicleta. O ocupante da garupa desceu rapidamente, com o veículo ainda em movimento, e partiu para cima da vítima. Várias crianças estavam no local no momento do crime. Uma câmera do circuito de segurança gravou o momento em que o suspeito chega atirando e todo mundo corre para dentro do comércio, longe​ do alcance do equipamento.

Enquanto isso, o comparsa do atirador permanece do lado de fora, demonstrando bastante nervosismo. Após alguns segundos, ele deixa o local sozinho e toma rumo desconhecido.

A gravação mostra, ainda, quando a vítima e uma mulher que também estava no local entram em luta corporal com o criminoso que havia invadido o comércio, já do lado de fora do estabelecimento. A mulher consegue tomar a arma do suspeito, que tenta fugir em uma motocicleta, mas é impedido pelo casal. O bandido, então, sai correndo. De acordo com testemunhas, assim como a vítima, ele também ficou ferido.

Segundo a Polícia Civil, que se manifestou sobre o ocorrido por meio de nota, ele foi preso. “A Polícia Civil informa que o suspeito do crime foi preso em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio qualificado e encontra-se hospitalizado. A vítima da tentativa de homicídio foi encaminhada para um hospital. O caso está sendo investigado pela delegacia de Castelo de Sonhos”, diz o comunicado da PC.