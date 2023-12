Suspeito de matar a companheira no Pará é preso 14 anos depois no Maranhão

Raimundo Vieira, de 66 anos, foi preso na última quinta-feira (14) na cidade de Brejo de Areia, a 386 ​quilômetros de São Luís, no estado do Maranhão. Ele é o principal suspeito do assassinato de Vanusa Bento Frazão, de 34 anos, que foi sua companheira. O crime ocorreu em agosto de 2009 no Pará. O corpo da vítima foi encontrado dentro de um poço em um terreno baldio na rua Sol Poente, Núcleo Cidade Nova, em Marabá, sudeste paraense.

Desde a época do crime, Raimundo era o único suspeito do assassinato. De acordo com informações do site Correio de Carajás, ele trabalhava na obra que estava sendo feita no terreno onde o corpo foi encontrado. Além disso, mantinha um relacionamento com a vítima, que​ desapareceu no dia 3 daquele mês. Vinte e quatro horas depois, Raimundo pediu demissão, alegando que havia aceitado uma proposta de emprego melhor, mas não deu mais detalhes sobre a decisão repentina.

Três dias depois, incomodados com o mau cheiro que exalava do local, os vizinhos encontraram o cadáver de Vanusa dentro do poço. A necropsia do Instituto Médico Legal (IML) indicou que ela tinha sido enforcada até a morte. O criminoso deve ser recambiado em breve para Marabá, onde será apresentado às autoridades policiais.