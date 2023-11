Corpo de mulher é encontrado com marcas de tiros em lavoura de cacau no Pará

O corpo de Maria Clemilda da Silva foi encontrado em estado de decomposição e com várias marcas de tiros, em uma lavoura de cacau, na área rural de Medicilândia, Na mesma cidade, um homem suspeito do assassinato foi preso pelas equipes da Polícia Civil.

Cleidiano Pereira César, conhecido como “Novato”, supostamente tinha um caso extraconjugal com a mulher, a quem teria ameaçado de morte​ recentemente. As investigações apontam que o suspeito temia que o relacionamento fosse descoberto por sua esposa.

Conforme divulgado pelos sites O Impacto e Confirma Notícia, no momento em que foi encontrada, Maria Clemilda estava desaparecida desde a última sexta-feira (10), e o corpo dela foi ​localizado no último domingo (12). A vítima estava vestida e apresentava duas perfurações de arma de fogo, sendo uma no rosto e outra no peito. Segundo a polícia, a lavoura era o local onde Cleidiano e Maria costumavam se encontr​ar.

Equipes da Polícia Científica de Altamira foram deslocadas para Medicilândia, onde fizeram a análise e remoção do cadáver. Os peritos coletaram elementos que poderão ajudar nas investigações da Polícia Civil.

Segundo informações do O Impacto e Confirma Notícia, o corpo de Maria foi deixado próximo de uma estrada. O caso provocou bastante revolta entre os moradores, que acompanharam os trabalhos policiais.

As autoridades policiais ainda não forneceram maiores detalhes sobre o ocorrido. Quaisquer informações que ajudem a polícia a elucidar o assassinato podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita, com anonimato garantido.