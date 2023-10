Crianças encontram corpo em estado de decomposição enquanto soltavam pipa em terreno

Um corpo em estado avançado de decomposição foi encontrado por crianças que soltavam pipa em um pasto abandonado, no bairro São Jorge, em Piracicaba, no último domingo (15).

As crianças, que estavam acompanhadas de um homem adulto, brincavam no local quando avistaram o cadáver com uma camiseta clara e uma bermuda azul. O responsável pelas crianças comunicou o caso à polícia, que isolou a área e retirou o corpo.

As circunstâncias do óbito estão sendo investigadas pela polícia da região.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com