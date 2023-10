Corpo de adolescente é encontrado boiando na praia do Sapo, em Itaituba

O corpo de um adolescente, identificado como Everton Varjão Ribeiro, de 14 anos, foi encontrado boiando, na manhã desta segunda-feira (9), na praia do Sapo, em Itaituba, sudoeste do Pará. Uma família de banhistas que estavam no local teriam avistado o cadáver boiando na beira d'água. Até o momento não se sabe o que teria causado a morte do jovem.

O adolescente estava desaparecido desde o último domingo (08). Informações iniciais apontam que o garoto teria saído de casa para jogar futebol e não teria retornado para casa. O jovem morava na Vila Nova, bairro São José.

O corpo do menino estava sem marcas de qualquer tipo de violência. As Polícias Civil e Científica foi acionada para atender a ocorrência e realizar os procedimentos de investigação, bem como a remoção do corpo. A mãe da vítima foi até a delegacia para fazer o reconhecimento. No entanto, mesmo após visualizar as fotos, ela não conseguiu reconhecer de imediato se o corpo era de Everton. Então, foi acompanhada por profissionais do Instituto Médico Legal (IML) até a Praia do Sapo, onde confirmou que se tratava do filho dela. As informações são do Giro Portal e do portal Plantão 24 Horas News.

A Escola Maria da Consolação de Mendonça Cerqueira, onde o garoto estudava, divulgou uma nota de pesar após a confirmação do falecimento do jovem. "É com imenso pesar e tristeza que a Escola Maria da Consolação de Mendonça Cerqueira informa o falecimento do aluno Everton Varjão Ribeiro. Que Deus o acolha com seu abraço misericordioso e conforte nosso coração. Aos familiares e amigos, toda força e fé nesse momento de dor e saudade"', disse o comunicado.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes às polícias Civil e Militar para esclarecerem o que teria causado a morte de Everton.

Em nota, a Polícia Civil disse que o caso é investigado pela Delegacia de Itaituba como afogamento acidental. “Perícias foram solicitadas para auxiliar na investigação do fato”, diz a PC. A reportagem ainda aguarda retorno da PM.