Corpo de mulher é encontrado dentro de fossa em Marituba

O corpo de uma mulher foi encontrado dentro da fossa de uma casa na comunidade Novo Progresso, em Marituba, Região Metropolitana de Belém, nesta sexta-feira (15). A vítima foi identificada como Nadiele Castro Teles, de 33 anos. Segundo informações da Polícia Militar, a mulher estava amarrada e envolvida por um pano.

Nadiele estava desaparecida desde domingo (10). A suspeita do crime recai sobre o companheiro dela, que ainda não foi localizado. A casa fica na passagem Fé em Deus, cujo acesso é pela rua Alfredo Calado, uma área com pouca iluminação. Policiais civis e militares, peritos criminais da Polícia Científica do Pará e homens do Corpo de Bombeiros estão no local.