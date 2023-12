Falso cliente mata borracheiro a tiros em Marabá

O borracheiro Henrique Sampaio de Menezes, 20 anos, foi morto a tiros no início da noite de quinta-feira (14), na oficina onde trabalhava, no bairro Bela Vista, periferia do Núcleo Cidade Nova, em Marabá, sudeste do Pará. A Polícia Civil investiga o caso, cuja motivação e autoria ainda são desconhecidas.

Acionada por meio do Núcleo Integrado de Operações (NIOP), a polícia esteve no local do crime para confirmar uma denúncia repassada via 181, segundo a qual Henrique teria sido abordado por um suposto cliente enquanto trabalhava na borracharia, que funcionava anexa à casa onde morava.

O suspeito, um homem, teria ficado alguns minutos conversando com a vítima. Por motivos ainda desconhecidos, os dois se desentenderam e o criminoso sacou uma arma disparando pelo menos três vezes contra o borracheiro, que morreu no local. Ninguém soube informa​r se o assassino estava de carro, de moto ou a pé.

Equipes da Polícia Científica analisaram a cena do crime e fizeram a remoção do cadáver para o Instituto Médico Legal (IML). O trabalho da perícia poderá ajudar a Polícia Civil a identificar o suspeito.

Quem tiver informações que possam ajudar a polícia a localizar e prender o autor dese homicídio pode entrar em contato pelo Disque Denúncia da Segup (181). O anonimato do denunciante é garantido por força de lei.​ As informações são do site Correio de Carajás.