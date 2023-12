Incêndio destrói casa histórica em Breves, no Marajó

Uma casa de madeira considerada histórica, no município de Breves, no arquipélago do Marajó, pegou fogo na última quarta-feira (13). Segundo o portal Notícia Marajó, ninguém ficou ferido e o dano foi apenas material.

A casa estava desocupada e moradores da área informaram que servia de abrigo para usuários de drogas. Vizinhos da residência e servidores da Saúde de Breves ficaram com medo de que o depósito de medicamentos, que fica ao lado da casa, também fosse atingido. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e conseguiu controlar as chamas. A informação é que a equipe demorou a chegar ao local da ocorrência.

Durante o trabalho, os bombeiros controlaram o fogo usando água do caminhão pipa e tiveram apoio de um trator que derrubou o imóvel para impedir que o fogo se alastrasse.