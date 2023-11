Homem tenta matar percevejos com maçarico e acaba incendiando a própria casa

Um homem incendiou acidentalmente a própria casa após tentar matar percevejos no colchão com um maçarico, na tarde de quinta-feira (2), em Senador Pompeu, no Ceará. O incêndio destruiu móveis, equipamentos eletrônicos e duas motocicletas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 14h para atender a ocorrência. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o morador e vizinhos tentando apagar o fogo. Os bombeiros usaram 2 mil litros de água para controlar o incêndio.

O morador relatou que estava exterminando percevejos com o uso de um maçarico, quando o colchão começou a pegar fogo e as chamas se espalharam rapidamente pela casa. O homem teve algumas escoriações leves ao tentar controlar as chamas. Ele foi atendido no local pelos bombeiros e liberado.

O Corpo de Bombeiros alerta sobre os riscos de incêndios causados por acidentes domésticos. A entidade orienta que, ao usar materiais inflamáveis, é importante tomar todos os cuidados necessários para evitar acidentes e, em casos de percevejos, é importante chamar profissionais de dedetização.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)