Homem é preso por estuprar filho de 9 anos e obrigá-lo a violentar outra criança

Em Manaus, um homem de 52 anos foi preso por estuprar o filho de 9 anos e obrigá-lo a violentar uma menina de 11 anos. A vítima do sexo feminino é neta da ex-esposa do suspeito. Segundo a delegada do caso, Joyce Coelho, o garoto era espancado caso não cumprisse as ordens do pai, além de ser forçado a assistir às relações sexuais entre o homem e a madrasta.

VEJA MAIS

"Ele obrigava a criança a vê-lo em relações íntimas com a companheira dele. Ele filmava os abusos cometidos contra a criança, do mesmo modo que filmava as relações que tinha com a esposa e mostrava para o filho", afirmou a delegada, ao portal do Holanda.

O garoto morava na mesma casa que o pai e sofria agressões constantes, sendo abusado sexualmente desde os sete anos. Em depoimento, o menino disse ter falado sobre o crime para a madrasta em um momento que ficou sozinho em casa com ela.

Agora, a vítima de 9 anos recebe atendimento psicológico na capital amazonense. Já a menina de 11 anos ainda será ouvida na delegacia e passará por exames para atestar o crime. O criminoso também será culpabilizado pelo estupro contra ela.

"Quando ele contou para essa madrasta, que o pai o abusava sexualmente, não apenas o obrigava a assistir às cenas, ela deixou o homem e relatou o fato para a genitora [do garoto]", explicou Joyce.

A denúncia foi feita pela mãe do menino em junho deste ano e o suspeito foi preso nesta quinta-feira (15), no bairro Coroado. Ainda segundo a delegada, o homem de 52 anos já tinha passagens na polícia por importunar sexualmente três jovens no ano passado.

A investigação segue e o telefone do suspeito será analisado para comprovar a existência dos vídeos. Além disso, a polícia quer saber se os registros dos crimes também eram enviados para outras pessoas.

(Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)