Criança de 10 anos é espancada de sandália pelo tio e fica com hematomas pelo rosto

Um menino de 10 anos foi espancado pelo tio que usou a própria sandália para desferir os golpes. A criança ficou com vários hematomas por todo o rosto devido à agressão. O caso ocorreu na última segunda-feira (11), no município de Rorainópolis, região Sul de Roraima.

Após as violências, a criança foi levada para o Conselho Tutelar. A Polícia Militar ainda não localizou o tio do menino, que não teve a identidade revelada.

VEJA MAIS

O caso foi registrado como abandono de incapaz e maus-tratos na Delegacia da Polícia Civil de Rorainópolis. Os agentes foram acionados pelo Conselho Tutelar e encontraram o menino com visíveis sinais de agressão.

Em relato à polícia, o menino disse que o tio bateu no rosto "algumas vezes", o que causou os hematomas. A criança falou ainda sobre outros episódios de maus-tratos e negligência, indicando um possível padrão de abuso por parte do homem. O suspeito já havia saído da casa quando os policias chegaram, por isso não foi encontrado no local. A mãe do menino, uma jovem de 22 anos, também não estava na residência e chegou depois dos agentes militares acionados ao local.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)