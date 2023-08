Sobrinho arranca pedaço da orelha do tio com os dentes após tentar matá-lo

Matheus Santos da Silva foi preso na noite desta segunda-feira (21), depois de tentar matar o próprio tio, Manoel Pereira dos Santos, a tiros na vila São José do Araguaia, em Xinguara, município do sul paraense. De acordo com o portal Fato Regional, o suspeito ainda chegou a arrancar um pedaço da orelha da vítima com uma mordida. O motivo do crime está sendo investigado pela Polícia Civil.

Conforme o relato policial da ocorrência, militares do 17º Batalhão faziam rondas quando foram acionados para atender uma desinteligência. Manoel disse aos policiais que o sobrinho dele o ameaçou de morte enquanto estava sob a mira de uma espingarda.

A vítima contou que o suspeito chegou a acionar o gatilho, mas a arma não disparou. Depois disso, os dois começaram a brigar e, nesse momento, o sobrinho investiu contra ele e lhe arrancou parte da orelha à dentada.

Matheus foi preso por tentativa de homicídio e a arma usada por ele, como denunciado pela vítima, foi aprendida. Matheus foi conduzido até a delegacia, onde permanece preso à disposição da Justiça, e Manoel foi encaminhado para atendimento médico na UPA do município.