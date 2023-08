Homem é preso em Belém suspeito de transportar droga em avião de igreja evangélica

Um homem foi preso na manhã desta segunda-feira (21), em Belém, por suspeita de envolvimento no transporte aéreo de 290 quilos de "skunk" - um tipo concentrado de maconha - em uma aeronave que pertence à Igreja do Evangelho Quadrangular, interceptada no último dia 27 de maio pela Polícia Federal do Pará.

A droga estava prestes a sair do Aeroporto Internacional de Belém e tinha como destino a cidade de Petrolina, em Pernambuco, quando foi interceptada. Na ocasião, um outro homem foi preso e está lotado no presídio de Americano, no município de Santa Izabel.

Segundo a PF-PA, o segundo suspeito foi detido no Fórum Criminal de Belém, no bairro da Cidade Velha, na capital paraense, onde foi para emitir sua certidão negativa de antecedentes criminais. No sistema do órgão, então, constava um mandado de prisão em aberto para ele.

Com isso, a Polícia Militar do fórum prendeu o suspeito e o encaminhou ao Sistema Prisional do Estado, onde ficará preso temporariamente. O mandado, pedido pela PF, é de 30 dias, mas pode ser estendido caso seja convertido em prisão preventiva. O nome do suspeito não foi divulgado

Agora, a PF-PA irá ouvir os dois suspeitos para tentar esclarecer o caso. Sobre a apuração do caso, o órgão federal diz que "o inquérito, sigiloso, permanece em andamento com a investigação de mais suspeitos, inclusive, na busca dos mandantes e financiadores do crime."

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de OLiberal.com Felipe Saraiva)