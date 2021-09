Homem mata o sobrinho, se arrepende e desenterra o corpo

A Polícia Civil de Goiás prendeu em flagrante um homem de 50 anos que confessou matar o próprio sobrinho, Marcelo Batista, de 27 anos. O crime aconteceu em Aragoiânia, a 35 km da capital. As informações são do Metrópoles.

Marcelo estava desaparecido desde domingo (19). Os familiares procuraram a delegacia da cidade e o corpo foi encontrado em uma estrada de terra, na terça-feira (21). As investigações apontaram o tio-avô do jovem como principal suspeito, que acabou confessando. Segundo o homem, traficantes com quem Marcelo tinha dívidas por drogas teriam mandado ele cometer o crime, caso não fizesse, toda a família seria morta. O suspeito matou a vítima com um pé de cabra.

De acordo com a Polícia Civil, o tio relatou que enterrou o corpo do jovem na mata, mas resolveu desenterrar e jogar em um estrada de terra após ver o desespero da família. Ele foi preso por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.