Homem é flagrado por fazendeiro abusando sexualmente de vaca

Um homem foi flagrado por um fazendeiro abusando sexualmente de uma vaca em um estábulo. Lan Farwell encontrou Liam Brown, 25 anos, com as calças abaixadas segurando o animal.

Após o flagra, Brown fugiu, pulando vários portões e caindo em outro curral onde foi pisoteado pelos animais. O dono da fazenda encontrou o homem chorando no chão. O pai de Brown trabalhou por 17 anos como motorista de trator na propriedade da família de Farwell localizada em Burton, no Reino Unido.

VEJA MAIS

O dono da fazenda suspeitava que suas vacas estavam sofrendo há algum tempo, pois já havia ocorrido uma série de incidentes suspeitos antes. "Eu sabia que algo não estava certo, mas não conseguia entender o que estava acontecendo. Os bezerros estavam piorando e morrendo sem motivo aparente”, disse Farwell.

De acordo com o jornal “Daily Mail”, uma amostra de DNA retirada do animal apontou que a relação sexual ocorreu no dia 12 de junho do ano passado.

Brown admitiu que manteve relações com o animal e disse que sentiu “vergonha e constrangimento”. Ele foi condenado a pagar uma indenização de £ 600 euros (equivalente a R$ 3.214,91) a Farwell por um juiz que o chamou de “caso muito alarmante, bizarro e preocupante”.