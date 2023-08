Câmera de segurança flagra bezerro sendo estuprado; jovem foi detido e solto após pagar fiança

Um homem de 25 anos foi preso após manter relações sexuais com um bezerro em uma fazenda localizada em Dorset, no sudoeste da Inglaterra. A descoberta aconteceu após os proprietários rurais instalarem um sistema de vigilância, já que haviam suspeitas de abuso de animais. O crime era praticado por Liam Brown à noite.

O jovem invadia a propriedade rural em Burton, mas foi interrompido quando o sistema de monitoramento. A análise de uma amostra de DNA coletada de um bezerro confirmou que a atividade ocorreu em 12 de junho de 2022. Brown admitiu o crime para as autoridades por penetração sexual em um animal vivo e por causar sofrimento indevido.

O caso foi transferido do Tribunal de Magistrados, uma vez que existe a possibilidade de o réu enfrentar uma sentença de prisão. O jovem era conhecido pela família proprietária da fazenda, devido familiares dele terem trabalhado no local durante a infância do jovem.

O tribunal foi informado de que Brown não tinha registros criminais anteriores e que não havia retornado à fazenda desde o incidente. O promotor acrescentou que "a família proprietária da fazenda não deseja sua presença nas imediações". Brown foi liberado sob fiança incondicional. A sentença está agendada para ocorrer em 22 de setembro.