Andressa Urach revela experiência sexual com cachorro na infância: 'Já me perdoei'

Não é de hoje que a modelo e ex-Miss Bumbum Andressa Urach compartilha suas intimidades com os seguidores. Nesta terça-feira (25), a influenciadora desabafou em uma caixinha de perguntas no Instagram. Questionada por um seguidor se "transaria com cachorro", Urach rebateu: "Hoje não, mas já aconteceu".

Andressa relatou detalhes de um episódio traumático de sua infância: "Quando aconteceu, eu tinha 11 anos de idade e não sabia o que estava fazendo. Fui brincar na casa de uma amiguinha e ela colocou o cachorrinho para lamber as minhas partes íntimas", disse.

A modelo fez questão de enfatizar que na época era apenas uma criança, com apenas 11 anos, e não tinha consciência do que estava acontecendo. Ela explicou que, após o ocorrido, pediu desculpas e seguiu com sua vida: "Eu tenho pavor disso, tenho nojo, tenho vergonha disso. Mas foi uma coisa que aconteceu, infelizmente, na minha vida. Eu relatei no meu livro [Morri para viver]. Não tenho como negar. Aconteceu, faz parte do passado. Já me perdoei e vamos em frente".

Essa não é a primeira vez que Andressa fala sobre esse assunto delicado. Em uma entrevista para o canal de Theodoro Cochrane no YouTube, ela revelou que seu primeiro orgasmo foi com o pet, quando tinha 11 anos.

"Tive meu primeiro orgasmo com o cachorro me lambendo. Eu nunca tinha tido um orgasmo. Foi aí que eu comecei com o vício da masturbação, porque até então eu não sabia que podia tocar naquela região do clitóris e que seria bom", relembrou.