Andressa Urach fala sobre intimidade com o ex e como é sua vida sexual: 'sou feliz sendo put*'

Andressa Urach usou seus stories para falar sobre sua vida de casa, relações sexuais, projetos, 'putaria' e produção de conteúdo adulto. Ao responder algumas perguntas no seu perfil no Instagram, ela expôs sua intimidade com o ex-marido Thiago Costa.

“Se ele gostasse da vida promiscua eu estaria gravando com ele para o Onlyfans, mas ele nunca faria isso, então é uma pena. Mas vamos em frente que tem outras oportunidades”, falou Urach ao ser questionada sobre voltar com o ex-marido.

VEJA MAIS

Quando perguntada sobre o porquê dele não parar de falar dela, Urach foi taxativa: “Acho que no fundo ele me ama e não esquece”.

Sobre casar de novo, ela disse que a pessoa precisar ser muito rica e completou ‘gostar da coisa, entendeu, tem que gostar muito, porque eu sou gulosa”. Ela estava respondendo a caixinha na frente do filho, e deixou claro que estava fazendo isso porque ele tinha que saber a verdade.

Urach ainda expôs um pouco da sua intimidade com Thiago. “Eu me apaixonei por ele, porque ele me comeu muito gostoso, inclusive, me fez gozar várias vezes. Por isso que me apaixonei e a gente casou. Por isso que ele casou comigo, mas a gente só não está junto porque ele não gosta de putaria, porque se ele gostasse de putaria, estaríamos juntos fazendo putaria. Essa é a verdade”.

Ela disse ainda que ele era seu cliente e por isso se apaixonaram. "Sou, gosto muito, gosto muito mesmo", disse Urach ao falar sobre sexo. Ela contou que tem pegado algumas mulheres.

Seguindo as perguntas, ela falou sobre sexo anal: "Eu gosto muito". Urach ainda prometeu que vai gravar esse momento para a sua conta na plataforma de conteúdo adulto: "Já conversei com uma pessoa sobre isso e vamos gravar".

Sobre evangelho e Jesus, Urach respondeu dizendo que ela será perdoada: "Sou feliz sendo uma puta, eu gosto, eu amo. Além de ser um trabalho, é algo que eu gosto muito e isso não quer dizer que eu não ame Jesus. Continuo amando Jesus e acreditando em Jesus, minha salvação é individual".