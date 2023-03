Andressa Urach revela que perdeu a virgindade com meio-irmão aos 14 anos e conta fetiches bizarros

Andressa Urach, conhecida por sua participação no concurso Miss Bumbum e por sua conturbada trajetória pessoal, revelou em uma entrevista ao podcast Inteligência Ltda que sua primeira relação sexual ocorreu com o meio-irmão, que tem o mesmo pai que ela, aos 14 anos.

Segundo Urach, na época ela vivenciava uma fase rebelde e contou para a mãe que gostaria de conhecer o pai, que a havia abandonado por ela ter nascido "muito escurinha". Foi nessa fase que ela teve a relação com o meio-irmão.

"A culpa depois veio, só que eu era uma adolescente, super rebelde, não estava entendendo nada, e acabei tendo um relacionamento com o meu próprio irmão. Durante muitos anos isso me culpou bastante depois que me entendi", disse a modelo.

Após o ocorrido, Urach relatou ter precisado fazer tratamento psiquiátrico para se perdoar.

Fetiches bizarros

Amodelo ainda falou sobre sua experiência no mundo da prostituição, que a levou a experimentar os fetiches mais bizarros imagináveis, incluindo sexo com fezes e urina.

A modelo contou que, apesar de ter tido clientes atraentes e bem-sucedidos, a parte mais sombria da prostituição mexeu com sua saúde mental e ela acabou tendo uma crise. "Comecei a pensar só no dinheiro e esqueci o que era certo e errado. Mas isso acabou me corroendo por dentro", disse.

Ela também destacou que as outras mulheres que passam por essa situação sabem o quanto é difícil lidar com essa realidade. "Você tenta desviar a mente, mas é difícil. Ainda mais quando você está recebendo muito dinheiro", ressaltou.