Andressa Urach responde sobre volta à prostituição e diz que ex-marido era cliente

A modelo Andressa Urach contou que chegou a se prostituir após deixar da igreja e revelou que o ex-marido Thiago Lopes era um de seus clientes. A loira falou do assunto após o youtuber afirmar que ela teria voltado a fazer programas depois que o casamento deles chegou ao fim, no início do ano.

“Quem é ele para falar alguma coisa, se ele me conheceu me pagando? Hoje não estou fazendo (prostituição) e se for voltar, eu vou postar. Agora estou só no OnlyFans”, disse ela durante a participação no programa SuperPop, da RedeTV!, na última quarta-feira (1º).

VEJA MAIS

Urach também declarou, em entrevista à revista Quem, que já faturou R$ 40 mil no OnlyFans. Ela abriu o perfil na plataforma há menos de um mês.