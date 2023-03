Andressa Urach nega que tenha voltado à prostituição e fala sobre faturamento em Onlyfans

Andressa Urach tem feito sucesso na plataforma de conteúdo adulto, Onlyfans. A modelo disse em entrevista à revista Quem que fatura cerca de R$ 40 mil por mês desde quando anunciou o seu perfil. Recentemente, surgiram alguns boatos de que ela tivesse voltado para a prostituição, fato que ela nega.

VEJA MAIS

"Não preciso voltar a me prostituir. Fiz meu primeiro saque do Onlyfans e, em poucos dias, já lucrei quase R$ 40 mil. Estou muito feliz", disse ela.

A modelo não perdeu a oportunidade e cobra o valor mais alto da plataforma. A assinatura mensal custa 50 dólares, que equivale a R$ 261 reais. "Nunca imaginei que renderia tanto. Já estou começando a colocar nudes", revelou ela.

Recentemente, Urach se divorciou de Thiago Lopes, pai do caçula dela, Leon, de 1 ano. Após tantas mudanças, a modelo afirma que não se preocupa com as críticas. “Tem tantas pessoas que trocam nudes de graça por aí, pelo menos estou ganhando dinheiro. E eu não vejo problema nenhum nisso, ninguém vai pagar minhas contas. Até passo o pix se alguém quiser pagar algum boleto meu, estão à disposição”, brinca.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)