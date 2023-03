'A dor da beleza', desabafa Andressa Urach após mostrar hematomas da lipo

A modelo e influenciadora digital Andressa Urach revelou em suas redes como está o processo de recuperação de mais um procedimento estético. Dessa vez, Andressa mostrou através de seu Instagram hematomas roxos no braço e pescoço após lipoaspiração. "Olha como eu estou roxinha da lipo... Pensa numa dor? Lipo dói", revelou a modelo.

Andressa, que há um ano teve seu segundo filho, já fez lipo na papada, braços, costas, abdômen e pernas. "É a dor da beleza... A dor passa, a beleza fica", brincou.

A ex-miss Bumbum tem um histórico polêmico envolvendo outros procedimentos estéticos. Há oito anos atrás, Andressa ficou entre a vida e a morte após aplicar hidrogel nas pernas. Na época, a modelo precisou passar por 22 cirurgias para retirar o produto de seu corpo.

Aos 35 anos, Andressa confessou ter voltado a fazer cirugias plásticas para se tornar uma 'coroa gostosa' e ficar bonita para apresentar o concurso Miss Bumbum Brasil.

Recentemente, a modelo também entrou na plataforma OnlyFans e recebu comentários controvérsos, mas as polêmicas com seu nome têm sido principalmente por conta do término conturbado de seu casamento com o empresário Thiago Lopes.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)