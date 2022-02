Nasce Leon, segundo filho de Andressa Urach

Andressa Urach usou as redes sociais, na madrugada deste sábado (12), para anunciar o nascimento de Leon, primeiro filho da influenciadora com Tiago Lopes, e postar a primeira foto do bebê. Ela já é mãe do adolescente Arthur, de 16 anos.



Leon nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na noite desta sexta-feira, exatamente às 20h07, com cerca de 2,5 quilos e 46 centímetros. Segundo a ex-vice Miss Bumbum, "ele nasceu nasceu saudável e não precisou de UTI". "Nosso Leon nasceu! 34 semanas de gestação", escreveu ela, que ainda explicou o significado do nome do pequeno: "Valente como leão".