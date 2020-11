Andressa Urach remove tatuagens e cicatriz no bumbum, que ficou após retirar hidrogel

Andressa Urach resolveu remover todas as tatuagens que tem espalhadas pelo corpo. A ex-vice-Miss Bumbum, que voltou a trabalhar como modelo recentemente, após se afastar da igreja evangélica, mostrou um pouco de como está sendo esse processo em um vídeo em seu canal no YouTube, em que aparece 'apagando' os desenhos com a ajuda de um lazer.

"Não tenho nada contra tatuagens, estou retirando as minhas porque me incomodam porque eu sou modelo", explicou ela, que já conseguiu tirar a frase 'sorte sempre', que tinha em um braço, 'vida', que tinha no outro, o número '13' nos dedos da mão e o nome de seu filho, Arthur, no pescoço.

Agora, Urach está removendo o terço que tem no ombro, as letras japonesas nas costas, os morceguinhos que tem desenhados no bumbum e a enorme tatuagem de flores na barriga -- esta última, a mais difícil. "Por isso, pensem bem antes de fazer tatuagens", disse ela.

Além disso, a modelo também fez um procedimento no bumbum para remover uma cicatriz, que ficou depois de retirar o hidrogel que tinha aplicado no corpo. "Vocês lembram, quase morri em 2014, que apliquei o hidrogel. Já passei por mais de 22, 23 cirurgias, até já perdi as contas, para poder retirar o hidrogel e ficaram algumas cicatrizes e essa é uma delas. E estamos retirando ela para ficar mais bonitinho, ajeitadinho", contou.