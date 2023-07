Filho de Andressa Urach é o responsável por produzir conteúdo da mãe para o OnlyFans

O filho mais velho de Andressa Urach é o responsável por produzir os vídeos e fotos eróticas que a modelo posta nas plataformas adultas. Arthur Urach, que tem 18 anos, é emancipado desde os 16, grava e fotografa a ex-Miss Bumbum para o Onlyfans.

Em uma caixa de pergunta aberta no Instagram, o primogênito da modelo foi perguntado se era ele que filmava o Only de Andressa. Ele confirmou. “Yep, sou muito foda nas fotos, né?”.

Outro internauta fez uma nova pergunta. “Você não sente vergonha da sua mãe se vender, você filma ela assim?”. E ele rebateu: “Tenho vergonha não, estou bem sereno com a decisão dela”.

Mãe e filho já se envolveram em outra polêmica. No início do mês de julho, Andressa levou Arthur para conhecer a boate onde voltou a se prostituir. Ela compartilhou o registro em suas redes sociais e foi alvo de críticas dos internautas. “Nunca me importei com o que falam e não vai ser agora”, declarou na época.

Já o filho mais novo de Andressa Urach, Leon de um ano teve a guarda unilateral concedida para o ex-marido Thiago Lopes, que comemorou nas redes sociais, na última segunda-feira (17).