Ex-marido de Andressa Urach consegue guarda unilateral do filho do casal

Thiago Lopes, ex-marido de Andressa Urach, anunciou nesta segunda-feira (17) ter conseguido a guarda unilateral do filho do ex-casal. A informação foi divulgada pelo Oficial de Justiça nas redes sociais.

“Guarda unilateral concedida ao papai”, escreveu Thiago Lopes. O ex-casal vinha enfrentando uma batalha judicial sobre o guarda de Leon, de 1 ano. O empresário já havia conseguido a guarda provisória do menino, mas Urach recorreu na Justiça.

A ex-Fazenda ainda pode recorrer da decisão da Justiça e mantém o direito de visitas e o de acompanhar e supervisionar decisões relacionadas à criação do filho. Até o momento, a modelo ainda não se pronunciou sobre a decisão.

Andressa revelou no início do mês que tinha um acordo com o ex-marido para não expor o filho durante a disputa judicial. “Foi o que eu e Thiago combinamos. Por enquanto, não vou colocar vídeo dele aqui (nas redes sociais), mas vai ser melhor assim. Pelo menos estou vendo ele e matando a saudade. Nossas visitas ficam em off”, explicou.

Entre as farpas trocadas pelo ex-casal, a mais recente foi a crítica de Thiago após Andressa ter levado o filho Arthur, de 17 anos, para uma boate adulta. “O que dizer de uma mãe que leva o próprio filho no puteiro pra olhar mãe se esfregando com outros homens?”, escreveu.

O que é guarda unilateral?

A guarda unilateral é o tipo de guarda atribuída a apenas um dos genitores da criança. A outra parte mantém o direito de visitas e o de acompanhar, bem como supervisionar as decisões relacionadas à criação do filho.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)