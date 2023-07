Ex-The Voice Ludmillah Anjos sofre acidente de carro em Brasília

A ex-The Voice e atriz, Ludmillah Anjos, sofreu um acidente de carro na noite do último domingo (16). Ludmillah estava acompanhada por outras quatro pessoas no veículo, que bateu em um poste, próximo ao Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA), em Brasília.

A artista fraturou as costelas e teve sangramento interno na cabeça e no fígado. Apesar dos ferimentos, a família da atriz detalhou que o quadro de saúde dela é estável.

A artista faz parte do elenco da série da Globo "Encantado's", interpretando a rainha de bateria Crystal. No The Voice Brasil, em 2013, fez parte do time de Carlinhos Brown.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, todos ficaram feridos. Os passageiros, que têm entre 25 e 39 anos, ficaram presos às ferragens do carro. As causas do acidente estão sendo investigadas.

Momentos antes do acidente, Ludmillah Anjos publicou vídeos em que aparece com os amigos dentro de um carro, e outra, em um posto de combustíveis.