Andressa Urach é aprovada em vestibular de biomedicina

Andressa Urach anunciou em seu canal do Youtube que foi aprovada no vestibular para Biomedicina. Na sexta-feira (16), a modelo contou que estudará em uma universidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e que desta vez pretende levar a graduação até o fim.

Segundo relato, Andressa tinha começado Enfermagem mas acabou trancando. "Comecei a fazer Estética e Cosmética e estou quase para me formar, mas tranquei porque vi também que não era o curso que eu deveria seguir. Mas Biomedicina acredito que eu vá seguir até o fim porque é uma área da beleza que eu gosto", garantiu.

Lutando pela guarda do filho caçula com o ex-marido, Thiago Lopes, ela ainda comentou sobre a distância por conta da faculdade. "Aos fins de semana eu venho ver o Leonzinho. A guarda temporária está com o Thiago, e ele está muito bem cuidado", concluiu.

