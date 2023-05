Andressa Urach fecha conta em OnlyFans e chora

A influencer Andressa Urach fez um comunicado aos fãs, por meio do seu canal do youtube, nesta quarta-feira (24), e informou que decidiu fechar a conta do OnlyFans. O motivo é em decorrência dela ter voltado para a igreja evangélica.

“Eu acabei de excluir a minha conta do OnlyFans. Eu tomei essa decisão, pois Deus tem me incomodado com muitas coisas e eu sei que se eu morrer não vou levar nada. Estou recomeçando com Deus”, disse Urach no vídeo.

VEJA MAIS

Ainda de acordo com Andressa, a plataforma era uma forma que ela tinha de ganhar um “dinheiro fácil”. "Esse momento é abrir mão de um valor bem simbólico, que é bem rápido e fácil, mas para a alma traz muitas dores", completou.

Ela agradeceu a fidelidade dos fãs. “Obrigada por estarem aqui, comigo, no YouTube, muito obrigada, pois sei que tem pessoas que realmente torcem por mim, pessoas com coração lindo, pessoas de Deus, pessoas que mesmo eu sendo doidinha nunca me abandonaram”, desabafou.