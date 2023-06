Andressa Urach volta a trabalhar em boate de entretenimento adulto em Porto Alegre

Andressa Urach surpreendeu seus seguidores ao anunciar que voltará a trabalhar na boate Gruta Azul, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A casa é de entretenimento adulto. .No Instagram, a modelo de 35 anos revelou a decisão. O estabelecimento é o mesmo em que ela trabalhou em 2021, enquanto estava grávida de Leon, de 1 ano e 4 meses, fruto de seu antigo casamento com Thiago Lopes.

Andressa em seus Stories na casa que voltou a trabalhar (Foto Instagram @andressaurachoficial)

Afastada da igreja, Urach comunicou seu retorno à prostituição na semana passada, através de um post feito em seu Instagram. "Eu avisei que eu mesma contaria. Estou voltando amanhã, sábado, para o Gruta. O melhor da vida passa por aqui. Espero vocês lá!", escreveu. Registros publicados por ela nas redes sociais mostram Andressa usando um casaco de pelúcia branco e um top, toda sexy. A modelo encerrou em maio a sua conta no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto que vende nudes na web.

