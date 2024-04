Dorama 'Todo Mundo Me Ama': saiba qual a história e onde assistir ao C-drama

O dorama “Todo Mundo Me Ama", de 2024, é original da China. Este C-drama de romance, disponível no Viki e Netflix, é dirigido por

Yu Zhong Zhong e Ching Jung Lee e estrelado por Lin Yi, Zhou Ye e Tang Mengjia.

"Todo Mundo Me Ama", C-drama de romance, é original da China (Reprodução)

Sinopse de “Todo Mundo Me Ama”

Yue Qian Ling (Zhou Ye), no dia do seu desligamento da empresa, cruza o caminho com Gu Xun (Lin Yi), um recém-contratado para assumir a chefia do IX Departamento de Negócios. Em segredo, ela é apaixonada por ele e, por isso, decide voltar à empresa para confessar o seu amor e conquistar o coração de Gu Xun. Entretanto, o plano não sai como o esperado e Yue Qian Ling é rejeitada na frente de todos. O que Gu Xun não sabe é que ela é, na verdade, a jogadora que ele conheceu pela internet e por quem é apaixonado.

Veja o trailer de “Todo Mundo Me Ama”

Qual o elenco de “Todo Mundo Me Ama”?

O elenco de "Todo Mundo Me Ama" é formado por Lin Yi, Zhou Ye e Tang Mengjia.

O dorama "Todo Mundo Me Ama" está disponível no Viki e Netflix (Reprodução)

Quantos episódios tem "Todo Mundo Me Ama"?

"Todo Mundo Me Ama" tem uma temporada com 24 episódios. Cada um tem cerca de 45 minutos de duração.

Onde assistir "Todo Mundo Me Ama"?

O C-drama "Todo Mundo Me Ama" está disponível no Viki e Netflix.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)