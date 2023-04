Polícia investiga caso de zoofilia e maus-tratos na Ceasa; homem estuprou gato

Um homem está sendo investigado pelo crime de maus-tratos a animais, após ter estuprado um gato nas dependências das Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa), em Belém. O suspeito é visto cometendo o crime em cima de caixas de frutas e o vídeo começou a circular nas redes sociais nesta quinta-feira (20). Ele ainda não foi identificado e as imagens estão sendo analisadas pela Polícia Civil do Pará. O felino foi identificado e periciado pela Polícia Científica do Pará. Instituições de apoio e proteção a animais conseguiram resgatar o bicho e devem tentar entregar para uma adoção responsável.

Por nota, a Polícia Civil informou que "...equipes da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa) já iniciaram diligências e analisam as imagens para localizar o suspeito". Quaisquer informações que possam ajuda a polícia podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

A zoofilia é considerada um distúrbio sexual, assim como a pedofilia. Ter essas doenças não é crime, mas praticar atos por conta delas é. No caso ocorrido na Ceasa, a investigação da Polícia Civil será por maus-tratos. O crime é previsto pelo artigo 32 da lei nº 9.605/1998. A legislação ambiental foi alterada pela lei nº 14.064/2020, prevendo pena de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda em caso de maus tratos. Em caso de morte do animal, as penas são ainda mais graves.