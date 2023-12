Corpo de mulher é encontrado sem roupa dentro de carrinho de supermercado em área de difícil acesso

Foi encontrado o corpo de uma mulher, identificada apenas como Natália, na manhã desta quinta-feira (14). O cadáver estava dentro de um carrinho de supermercado em uma área de mata, no Conjunto Ajuricaba, em Manaus (AM). A vítima estava em estado de decomposição. Foi jogada em uma área de difícil acesso em um barranco, próximo a um terminal de ônibus.



O forte odor que o corpo exalava foi o que chamou a atenção de algumas pessoas. Moradores investigaram o local e a mulher foi encontrada. Natália apresentava um ferimento na região da cabeça. O corpo tinha cabelos e unhas pintados da cor vermelha e estava despido. Por conta da dificuldade de acesso ao local onde o cadáver estava, foi necessário acionar o Corpo de Bombeiros para realizar o resgate.



A vítima foi jogada de uma altura de aproximadamente 30 metros. A polícia esteve no local e pediu a ajuda da população para encontrar o autor do crime. Quem tiver qualquer informação que auxilie a polícia deve entrar em contato com a Polícia Civil, por meio do 181.

