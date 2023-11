Mulher é encontrada morta com sinais de estupro, no Marajó

Na manhã desta terça-feira (21), por volta das 10h, uma mulher que não teve a identidade revelada foi encontrada morta, com indícios de agressões sexuais, em Portel, no Arquipélago do Marajó. As informações são do portal Notícia Marajó.

VEJA MAIS

De acordo com o portal, a mulher tinha sinais de violência pelo corpo e foi encontrada, ainda, com a calcinha abaixada, o que levantou a suspeita de estupro.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou a confirmação e mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e Militar. De acordo com informações dadas pela Polícia Civil, na tarde desta terça-feira (21), o crime segue sob investigação.

“Equipes da delegacia de Portel trabalham para identificar os autores do crime. O corpo da vítima foi encaminhado para perícia”, informou a Polícia Civil.