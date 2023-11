Mulher grávida e filha de três anos são mortas a terçadadas em Afuá, no Marajó

Uma mulher que estava grávida, identificada como Amanda Caroline da Luz Coelho, e a filha dela, uma criança de três anos, foram brutalmente assassinadas na quarta-feira (1), no município de Afuá, no Marajó. Conforme a Polícia Militar, as duas vítimas foram atacadas com golpes de terçado por um homem que teria um desentendimento com o marido de Amanda. Após cometer o crime, o suspeito fugiu do local. Os corpos de mãe e filha foram encontrados nesta quinta-feira (2).

Segundo a PM, moradores teriam acionado a guarnição e relatado sobre os assassinatos das vítimas. A população relatou aos agentes que a mulher estava grávida, mas não souberam precisar o tempo da gestação. Além disso, os corpos estavam jogados no terreno onde a criança e a mãe moravam. As equipes da Polícia Militar e Polícia Civil se deslocaram até a localidade e constataram a veracidade dos fatos.

Os policiais relataram que o suspeito do crime teria ido até a residência de Amanda por volta de 15hs. A companheira do suspeito relatou à PM que ele teria chegado na casa onde moram juntos visivelmente alterado, possivelmente sob efeito de entorpecentes, e falando que iria até a casa do marido da vítima para matá-lo. Logo depois, o suspeito pegou uma rabeta e saiu em direção ao imóvel das vítimas.

As vítimas foram mortas por volta de 16h. Os policiais, ao chegarem no local do crime, encontraram o corpo de Amanda na área do quintal. Ela estava sem roupas e com vários golpes de terçado na região da cabeça. Além disso, uma das mãos teria sido decepada. A criança também teria sido encontrada com vários ferimentos feitos por terçado na região da cabeça, e com as roupas abaixadas. Segundo vizinhos, o suspeito do crime teria furtado uma rabeta, logo após os assassinatos, e fugiu em direção a cidade de Macapá, no estado do Amapá.

Investigação

A PM e a PC fizeram buscas para encontrar o suspeito e testemunhas do fato. A delegada titular da Delegacia de Afuá informou que irá representar pela prisão preventiva do principal suspeito, e que já está em tratativas com o Ministério Público e Poder Judiciário de Afuá para expedição de mandado de prisão.

Ajuda

Familiares das duas vítimas realizam uma campanha de doação de dinheiro nas redes sociais para ajudar nos custos da viagem para trazer os corpos de mãe e filha para Belém, onde devem ser enterradas. Doações podem ser feitas para o CPF: 045.468.342-17, no nome de Sarah Lucilene Coelho Lopes.