Suspeito de matar a companheira a golpes de terçado é preso em Parauapebas

Valmir Conceição Machado foi preso pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (3), em Parauapebas, no sudeste do Pará. Ele é o principal suspeito de assassinar a golpes de terçado a própria companheira, Iraneide Sousa da Silva, na noite da última segunda-feira (2).

O crime ocorreu na residência do casal, no bairro dos Minérios. A vítima chegou a ser socorrida e levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu. Iraneide havia sido atingida na região do peito e do pescoço.

O caso é investigado pela Divisão de Homicídios, da Polícia Civil de Parauapebas. Assim que a denúncia foi recebida, as autoridades policiais deram início às diligências, que culminaram com a prisão do suspeito nesta terça. Segundo a polícia, a prisão foi possível​ após o recebimento de denúncias anônimas que apontavam o paradeiro de Valmir.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil para checar mais informações sobre o caso e aguarda retorno.