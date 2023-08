Homem mata namorada com golpes na cabeça e pede oração de perdão a pastor

Um homem foi preso na manhã quinta-feira (23) por suspeita de matar a própria namorada em Formosa (GO) após confessar o crime à Polícia Militar de Goiás (PMGO). Segundo a autoridade do estado, o jovem, de 20 anos, se entregou e foi detido por policiais civis do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Formosa. Ele não teve a identidade revelada.

O suspeito relatou à polícia que cometeu o crime de feminicídio na madrugada de quarta-feira (23) e jogou o corpo da vítima em um local de mata nos fundos da residência para escondê-lo. Ele contou que a vítima era Gislene Ramos de Jesus, de 26 anos, com quem estava junto há apenas 15 dias.

O delegado da GIH de Formosa, Danilo Meseses, é o responsável pelo caso e conta que Gislane estava na casa do suspeito porque a residência que ela havia alugado para morar ainda não estava pronta para morar.

Segundo o delegado, a vítima teria chegado em casa por volta das 22h30 e preparado o jantar para ambos. Porém, o rapaz, que possivelmente fez uso de álcool e drogas, se atrasou, o que culminou em uma briga. “Ele chegou mais tarde e por ciúmes eles discutiram”, detalhou.

Durante a discussão, o homem enforcou com as mãos a ex-companheira, que o arranhou para se defender, mas acabou desmaiando. Desacordada, o criminoso, então, desferiu vários golpes na cabeça dela. Geislane resistiu aos ferimentos e morreu em decorrência de um traumatismo crânioencefálico.

Meneses disse ainda que a perícia deve analisar como foram efetuados esses golpes. "Ele disse que foram murros, mas o laudo ainda deve apurar se ele bateu com a cabeça dela no chão, pisou ou usou algum objeto”, explicou.

Incentivo de amiga para se entregar à polícia

Após ceifar a vida de Geslaine e ter colocado o corpo dela no quintal, em uma área cheia de barro, para tentar escondê-lá, "ele voltou para casa e dormiu", disse o delegado. No dia seguinte, ele foi até a casa de uma amiga, com quem compartilhou o assassinato que cometeu na noite anterior. Conversando com a íntima, ele foi incentivado confessar o crime às autoridades policias. "Essa mulher o convenceu a se entregar à polícia”, disse Meneses.

Pedido de perdão a pastor

Antes de se entregar para a polícia, o suspeito chegou a mandar mensagem de áudio para um pastor dizendo que seria preso porque fez uma “burrice” no dia anterior. No final do aviso, ele pede que o religioso faça uma oração por ele. Ouça o áudio:

"Queria avisar o senhor que eu vou ser preso, fiz uma burrice ontem e vou me entregar agora. Queria que o senhor fizesse uma oração por mim”, pediu o suspeito.

