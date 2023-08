Filha tenta acordar a mãe e descobre que ela foi assassinada a facadas

A Polícia Civil investiga o assassinato de uma mulher a golpes de faca, supostamente cometido pelo ex-companheiro dela que está foragido. O caso ocorreu em Araçariguama, interior de São Paulo, no último domingo (27). O crime foi descoberto por uma das filhas da vítima, que encontrou a mãe deitada na cama, enrolada em um cobertor, quando tentou acordá-la achando que ela estivesse dormindo.

VEJA MAIS

Uma das filhas da mulher, em depoimento, relatou às autoridades que a mãe e o companheiro tiveram uma discussão. Diante dos xingamentos, ela e a outra filha do casal optaram por sair de casa.

Ao retornarem para a residência, uma das jovens observou a mãe deitada e achou que a mesma estivesse dormindo, mas precisava falar com ela visto que estava preocupada com a situação do conflito. Ao se aproximar da cama, viu que a cama estava suja de sangue e sua mãe esfaqueada, já sem vida.

As irmãs acionaram uma equipe de socorro médico e informaram o caso aos policiais.

Os agentes realizam buscas para encontrar o suspeito, de 47 anos, cuja única informação que possuem é que ele fugiu em um carro de cor cinza.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com