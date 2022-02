Tio de modelo assassinada na Cidade Nova pede mobilização de amigos para julgamento do acusado

Em postagem em redes sociais, nesta terça-feira (15), Guilherme Farias, o tio que ajudou a criar Geordana Natally Sales Farias, assassinada ao 20 anos de idade, a golpes de faca, pelo namorado, Lúcio Magno do Espírito Santo Quadros, agora com 22 anos de idade, pediu a mobilização de amigos e familiares para o julgamento do acusado, nesta quarta-feira (16). A Redação Integrada aguarda retorno do Ministério Público do Pará (MPPA) sobre a confirmação do Tribunal do Júri, o órgão do poder judiciário que tem a competência para julgar os crimes dolosos, ou intencionais, contra a vida.

"Amanhã 16/02/2022 daremos início a nossa batalha, é apenas uma das fases do processo, confesso que, quando o @mppaoficial me chamou e disse que seria umas das prioridades, não acreditei muito, mas está aí está a resposta, vindo antes do que eu esperava", afirma Guilherme Farias, na postagem feita por ele nesta terça-feira. Ele acrescenta que precisa de paz no coração e pede um julgamento compatível ao que aconteceu. "Ela só tinha 20 anos, quem conhecia a @geordana_farias sabe do que estou falando", acrescenta Gui, como também é conhecido nas redes sociais.

Geordana, que tinha o sonho de ser modelo profissional, foi assassinada no Conjunto Cidade Nova, em Ananindeua, com golpes de faca no rosto e no pescoço pelo namorado por volta das 4h, do dia 1º de setembro de 2021. Gui Farias é irmão da mãe de Geordana, Nelma Farias, falecida há 10 anos. Ele considerava a jovem sua filha por ter participado de toda sua criação.

"Decidi não me consumir com o processo pra cuidar da minha saúde mental, preciso muita força para vencer essa guerra. Obg @julianaborgesnunes, @nunesadvocaciacriminal, @lorenazevedoadv por estarem comigo nessa. Conto com a força de todos vcs", conclui Guilherme Farias na postagem desta terça-feira.