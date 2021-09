Família revela detalhes do relacionamento de modelo com ex-namorado que a matou

"Meu deus, porquê?" Foi assim que o tio da modelo Geordana, Gui Farias iniciou um desabafo nas redes sociais após a morte da sobrinha de 20 anos, ocorrida na madrugada desta quarta-feira (1º) no Conjunto Cidade Nova, em Ananindeua. A jovem foi morta com golpes no rosto e no pescoço pelo namorado por volta das 4h. 'Saiam de qualquer tipo de relacionamento abusivo', desabafou Gui Farias, que é irmão da mãe de Geordana, Nelma Farias, falecida há nove anos.

Uma das três irmãs de Gui Farias, Nilda Farias, que junto com ele e a avó materna criaram a jovem, disse nesta quarta-feira (1º) que ninguém da família apoiava o relacionamento da modelo com Lúcio Magno do Espírito Santo Quadros, de 21 anos de idade, completos em janeiro deste ano.

De acordo com Nilda, Lúcio Magno mora com a irmã e um sobrinho bebê no Paar, em Ananindeua. Antes, ele morava na Cidade Nova próximo da casa da avó de Geordana, com ela morava com o tio Gui Farias, uma irmã dela um ano mais nova, e tias.

Nilda ainda contou chorando que Lúcio Magno esfaqueou Geordana várias vezes no rosto, inclusive na região dos olhos. "Ela tem vários ferimentos, minha sobrinha", disse a tia abraçada a um casal de amigos, durante o velório nesta quarta-feira (1º).

"Ele nunca trabalhou de forma regular e explorava financeiramente minha sobrinha", disse Nilda, chamando Lúcio Magno de gigolô. "Ele disse que trabalha, mas não trabalha não. Geordana era quem dava dinheiro para ele. Era um gigolô. Trabalhar mesmo não queria. Ele estudava com a Geordana, mas não estudava mesmo para valer", acrescentou ela.

Entre amigos da jovem, algumas pessoas disseram que se surpreenderam com o fato de ela ainda estar mantendo relacionamento com ele, pois achavam que Geordana já havia terminado com Lúcio Magno há algum tempo. Outras jovens falaram que não gostavam dele, o achavam grosso, mas admitiram que Geordana dizia gostar dele.

O tio Gui Farias fez um depoimento emocionado nas redes sociais após a morte da sobrinha de 20 anos, atacada à faca pelo ex-namorado. "Te arrancaram de mim de uma forma tão cruel, e junto foi meu coração. Uma menina cheia de objetivos, educada, amiga de todos e tão sensível", completou o tio. Ele aproveitou a publicação e fez um apelo às mulheres. "Para as meninas que ficam, saiam de qualquer tipo de relacionamento abusivo, ele nunca vai mudar... Ouçam seus pais e amigos", desabafou.