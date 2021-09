Produtor de moda que trabalhou com modelo morta em Ananindeua lamenta partida da jovem

A notícia do feminicídio contra a jovem modelo Geordana Natally Farias, de apenas 20 anos, foi recebida com tristeza e abalou produtores de moda que apostavam na carreira da moça. Com 19 anos de atuação no mundo das passarelas e desfiles, sendo 18 deles só em Belém, o produtor mineiro Diogo Carneiro lembra dos momentos em que teve contato com a jovem.

“O pai dela, o Gui, falou comigo e disse que ela tinha muito interesse em entrar para o meu grupo. Ela era muito novinha, pois começou bem cedo. Ela entrou para o meu grupo, fez o curso e eu vi nela muito potencial. A Geordana era muito bonita, tinha uma beleza diferente, interessante. Fiquei bastante espantado quando vi a publicação do pai dela, falando da morte”, comentou Diogo, ao exaltar as qualidades da modelo.

“Ela era tranquila, educada, super para cima, prestativa, profissional e comprometida. A gente se espanta com uma notícia dessa, porque ela não demonstrava passar por problemas. Ela tinha uma carreira promissora. Fazia campanhas para várias marcas aqui em Belém”, complementou.