'Mulheres negras são as que mais sofrem violência', disse modelo morta em Ananindeua

Quase dois anos antes de ser vítima de uma tragédia, a modelo Geordana Natally Sales Farias, de 20 anos, denunciou a violência sofrida pela população negra e, em especial, pelas mulheres negras. A declaração foi feita em uma publicação no Instagram de 2019. Na ocasião, a postagem foi feita por conta do Dia da Consciência negra, celebrado no dia 20 de novembro.

"A cada 23 minutos, um jovem negro morre no Brasil. Mulheres negras são as que mais sofrem violência doméstica", enfatizou ela na publicação em que surge acompanhada de mais três amigas, em uma foto produzida que aparentemente foi feita durante um ensaio fotográfico.

"Quatro em cada dez jovens negros não terminam o ensino médio. Se nada for feito, apenas no ano 2089 negros terão uma renda média igual a dos brancos. Ainda assim, diante de um cenário como esse, há quem duvide da importância do Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. Nós não precisamos de um dia para você ter consciência", concluiu.

Geordana foi morta a facadas na manhã desta quarta-feira (1º), na Cidade Nova, em Ananindeua. O crime foi em uma viela que liga a We-82 e a we-83, por volta de 4h. O responsável pelo crime foi um ex namorado dela, identificado como Lúcio Magno Quadros.

O acusado foi detido horas depois, na própria casa, por agentes do 6º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Lúcio chegou a alegar que agiu em legítima defesa, quando foi indagado na Seccional da Cidade Nova.