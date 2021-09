Modelo morta pelo ex em Ananindeua era promessa da moda paraense

Divertida, profissional e iluminada. Esses são alguns dos adjetivos usados por pessoas que conviveram com a modelo Geordana Farias para descrevê-la. A modelo foi morta a facadas pelo namorado na manhã desta quarta-feira, 01, em Ananindeua. Assim que a notícia de que a jovem havia morta em uma viela do Conjunto Cidade Nova 6, colegas de profissão e amigos começaram a compartilhar posts nas redes sociais, lamentando a morte de uma pessoas tão jovem e talentosa como Geordana.

Um dos que elogiou a modelo foi Fábio Pina, fotógrafo de moda e de publicidade, que já havia trabalhado com ela em algumas ocasiões. "Ela era muito alegre. O sorriso que, de longe, mas se destacava era o dela, pois ela tinha um talento natural, um perfil para a coisa desde que nasceu", disse o dono da Croma Fotografia. Veja algumas fotos que Fábio capturou da jovem:

Geordana Farias Gerdana Farias (Fábio Pina) Gerdana Farias (Fábio Pina) Gerdana Farias (Fábio Pina) Gerdana Farias (Fábio Pina) Gerdana Farias (Fábio Pina) Gerdana Farias (Reprodução/Instagram) Gerdana Farias (Reprodução/Instagram) Gerdana Farias (Reprodução/Instagram) Gerdana Farias (Reprodução/Instagram)

VEJA MAIS

Geordana participou em 2017 do concurso Garota Verão, do Grupo Liberal, e ostentava com orgulho o título de segunda princesa que conquistou ao representar o Guará Acqua Park aos 16 anos. Atualmente, ela trabalhava como atendente em uma loja de um shopping no centro de Belém, enquanto sonhava em viver de seu talento no mundo da moda.3

"Ela tinha expectativas de crescer mais ainda, Trabalhou com diversos fotógrafos, era requisitada. Sempre muito simpática, prestativa, gostava de estar presente. A gente não queria sair das sessões de foto quando era com ela. Ela amava muito e fazia os trabalhos de moda de uma forma muito natural, sempre se destacando", lamentou o fotógrafo Fábio Pina.