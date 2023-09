Polícia Civil prende em Bragança suspeito de envolvimento na morte de um adolescente de 17 anos

A Polícia Civil prendeu em Bragança, nesta segunda-feira (11), um homem suspeito de envolvimento na morte de um adolescente. No início da manhã, as equipes deflagraram a Operação “Mandamentos” para dar cumprimento aos mandados de prisão temporária e busca e apreensão domiciliar, expedidos pela Vara Criminal da Comarca de Bragança, contra um investigado por homicídio qualificado por meio cruel.

O crime foi no dia 22 de junho deste ano, na zona rural do município. A vítima é um adolescente de 17 anos. À época dos fatos, circularam vídeos do jovem amarrado e com diversos golpes de terçado pelo corpo. Durante o cumprimento dos mandados de prisão, o suspeito foi até o quarto e tomou posse de sua espingarda para resistir à prisão.

LEIA TAMBÉM:

Após insistência da equipe policial, ele se entregou. Com ele foram apreendidos telefones celulares, facões, foices e espingarda com 40 munições. Ainda segundo a Polícia Civil, diligências continuam em curso na tentativa de serem localizados outros possíveis coautores do crime.

O preso foi encaminhado à Delegacia de Bragança, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo. Ele foi conduzido ao presídio, onde ficará à disposição da Justiça.