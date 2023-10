Mulher é encontrada morta com marcas de violência no quintal de casa em Marituba

O corpo de Ane Cristina Macedo Souza, de idade não revelada, foi encontrado, nesta quinta-feira (26), no quintal de uma casa localizada na passagem Nova Vida, bairro Uriboca, em Marituba, na Grande Belém. As informações preliminares davam conta de que a vítima apresentava marcas de violência. Entretanto, as autoridades não confirmaram se a morte da mulher se trate de um crime ou causas naturais.

Militares do 21º Batalhão de Polícia Militar (21º BPM) foram acionados ao caso pelo Centro Integrado de Operações (Ciop) da localização do cadáver. Ao chegarem no local, os policiais constataram o fato e identificaram que o corpo pertencia a Ane. A Polícia Científica foi acionada ao caso para realizar a perícia e remoção do corpo.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Seccional de Marituba. Até o momento, não há indícios de crime.