Suspeito de envolvimento na morte de sargento do Corpo de Bombeiros morre em ação da polícia

Luiz Carlos Damasceno da Silva, o “Russo do EMOPS”, morreu durante uma ação da Polícia Militar, na rua dos Castanheiras, em Ananindeua, nesta quarta-feira (20). Segundo boletim policial, o rapaz era suspeito de envolvimento na morte do sargento do Corpo de Bombeiros Luiz Carlos Martins da Silva Júnior, de 42 anos.

​Ainda segundo o documento, os militares receberam a informação de que um homem identificado como Carlos Henrique de Oliveira Ribeiro, mais conhecido como “Beiçola”, estaria abrigando na própria residência alguns suspeitos armados.

Para a polícia, também foi repassado que esses suspeitos estariam envolvidos na morte do sargento dos bombeiros. Foi feito o cerco policial. Ao notarem a presença, alguns homens fugiram atirando contra as viaturas da PM. Houve revide e Luiz Carlos Damasceno da Silva acabou sendo alvejado.

O suspeito foi socorrido ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Com ele, a polícia apreendeu uma cartucheira com três cartuchos deflagrados. O caso foi encaminhado para a Seccional de Ananindeua.