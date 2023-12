Morre Sargento do Corpo de Bombeiros baleado em Ananindeua

O sargento do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), Luiz Carlos Martins da Silva Júnior, de 42 anos, morreu após ser baleado por homens que chegaram em um carro prata, na noite de terça-feira (19), no conjunto Abelardo Conduru, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. O crime ocorreu quando a vítima conversava na frente da casa onde morava. Luiz Carlos ainda chegou a ser socorrido para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), mas não resistiu. A morte foi confirmada pelas redes sociais do CBM, que lamentou o ocorrido.

VEJA MAIS

Na nota, o CBM informa sobre a perda do militar: “É com imenso pesar que o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informam o falecimento do 3 SGT GBM Luiz Carlos Martins da Silva Júnio. A Corporação rende à memória do Sr. 3 SGT QBM Martins sua mais honrosa continência pelos anos de serviço prestados à sociedade e roga a Deus que conforte o coração de todos neste momento de profunda dor.”

Relembre o caso

Luiz Carlos Martins da Silva Júnior foi baleado em frente à casa onde morava e socorrido às pressas para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE). Os suspeitos do crime estavam em um carro prata e conseguiram fugir. Segundo informações da Polícia Militar, Luiz já havia sofrido outro atentado, mas sobreviveu. A motivação do crime é desconhecida.

Ainda de acordo com a PM, Luiz Carlos havia passado por uma cirurgia recentemente e estava andando com a ajuda de muletas. Dois criminosos desceram do veículo e surpreenderam a vítima por trás, o alvejando várias vezes. As pessoas que estavam próximas correm. Um homem que estava próximo ao sargento teria sido atingido de raspão no braço. Os suspeitos fugiram em rumo desconhecido.