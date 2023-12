Carro usado na morte de sargento do Corpo de Bombeiros é apreendido em Ananindeua; dono foi preso

O carro prata utilizado pelos envolvidos na morte do sargento do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) Luiz Carlos Martins da Silva Júnior, de 42 anos, foi apreendido pela polícia, na madrugada desta quarta-feira (20), em Ananindeua, em um local chamado de Baixada do EMOPS. O veículo, conforme o relatório da polícia, apresentava marcas de perfurações na parte traseira. O proprietário do automóvel foi preso.

VEJA MAIS

Após a localização do carro, militares do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) foram até a casa do responsável do veículo, identificado como Renan Monteiro Correia. Ele teria sido visualizado pela PM se desfazendo de alguns objetos envoltos em embalagens plásticas, que, posteriormente, foram constatados serem três papelotes de maconha, um outro de oxi e mais de cocaína, ainda de acordo com registro militar do caso.

Renan confessou à polícia que emprestou o carro para dois homens conhecidos como “M7” e “BL”. O dono do automóvel foi detido em flagrante por tráfico de drogas e apresentado na Delegacia de Homicídios.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.